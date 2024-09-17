Велика вода дійшла до Угорщини, там посилено готуються до повені

Повінь на Дунаї рухається у нижню частину течії і досягла території Угорщини, в країні посилено готуються до підвищення рівня води.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє 444.hu.

В районі міста Райка, що у прикордонні зі Словаччиною біля Братислави, рівень води у Дунаї лише за один день піднявся на 2 метри.

Підвищення рівня води фіксують на усіх станціях спостереження, максимальні показники сягають 7,8 метра.

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У місті Надьмарош для захисту від високої води вперше спорудили мобільну дамбу довжиною 2,5 кілометра.

Пороми на Дунаї скасували, прибережні зони закрили.

Мобільну дамбу встановили і в місті Сентендре, що нижче за течією. У мерії похвалилися, що завдяки щорічним тренуванням роботи вдалося виконати дуже швидко, за лічені години після розпорядження.

FERENC ISZA/AFP

Розташоване на острові серед Дунаю селище Кісорози готується до того, що у наступні 6-8 днів буде повністю відрізане від світу. Мер запевнив, що продукти харчування будуть доступними і медики та пожежники залишаються на місці. Довкола селища посилюють дамби та встановлюють бар’єри з мішків з піском.

У Будапешті громадський транспорт не буде зупинятися на зупинках на острові Маргіт серед Дунаю, через повінь внесли зміни до курсування низки маршрутів. На острові також укріплюють береги.

З Facebook мера Будапешта Гергея Карачоня

Нагадаємо, перед цим в Угорщині заявили, що очікують "повінь десятиліття", але вода не має перевищити рекордні позначки 2013 року. Прем'єр Віктор Орбан через це скасував свій виступ у Європарламенті.

У столиці Словаччини Братиславі рівень води у Дунаї досягнув піку на позначці 9,6 метра.

У Польщі в Опольському воєводстві затоплює ще одне містечко, Вроцлав посилено готується до повені. З понеділка влада оголосила у постраждалих районах стан стихійного лиха.