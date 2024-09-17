В Австрии уже четверо погибших от наводнения, эвакуация охватывает новые населённые пункты

В Австрии известно уже о четырех погибших в результате наводнений, в ночь на вторник эвакуировали жителей из еще семи населенных пунктов.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

На утро 17 сентября в стране подтвердили четыре смерти в результате катастрофических наводнений, от которых страдает федеральная земля Нижняя Австрия.

Вечером в понедельник и в начале суток во вторник в регионе Тультерфельд эвакуировали жителей еще семи сел. На обустроенном Красным Крестом пункте эвакуации ночевали более 400 человек.

ФОТО: FEDERAL ARMY/BMLV/DANIEL TRIPPOLT ФОТО:

Утром активизировали эвакуацию из одного из районов муниципалитета Цвентендорф на Дунае из-за угрозы прорыва дамбы. Под угрозой эвакуации также поселок Гаунольдштайн, распоряжение отдадут в случае повышения уровня воды еще на несколько сантиметров.

В последующие дни ожидается улучшение ситуации: уже этой ночью в бесконечных ливнях были перерывы, а со вторника и до выходных значительных осадков уже не ожидается.

Впрочем, и в дальнейшем сохранится высокая угроза прорыва дамб и оползней.

В столице Словакии Братиславе уровень воды в Дунае достиг пика на отметке 9,6 метра.

Оттуда большая вода движется в венгерскую часть Дуная, прибрежные города и поселки, включая Будапешт, усиленно готовятся к наводнению.