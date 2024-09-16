Польша впервые объявит состояние стихийного бедствия в районах, пострадавших от наводнения
Правительство Польши готовится впервые ввести состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Проект Совета министров предусматривает, что состояние стихийного бедствия будет действовать во всех районах, пострадавших от наводнения.
Это будет первый случай задействования такого правового режима – в 1997 и 2010 годах к нему не прибегали.
Состояние стихийного бедствия предусматривает изменение некоторых правил обычного времени. В частности, в таком случае правительство и местные органы власти получают расширенные полномочия для реагирования на ситуацию.
В частности, становится возможной обязательная, а не только рекомендованная эвакуация и введение запрета на пребывание или передвижение в определенных местах.
Также состояние стихийного бедствия позволяет обязывать частный бизнес делегировать работников для работ, связанных с преодолением последствий стихийного бедствия.
Этот правовой режим может вводиться максимум на 30 дней.
Напомним, в четырех пострадавших воеводствах приостановили учебный процесс.
В Польше известно уже о двух погибших, в результате стихии, в Чехии погиб по меньшей мере один человек.