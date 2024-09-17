В Польше расследуют несколько инцидентов, связанных с масштабным наводнением

В Польше ведут несколько расследований инцидентов, связанных с масштабным наводнением на юго-западе страны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В одном из случаев прокуратура выясняет, кто и при каких обстоятельствах раскопал экскаватором защитное заграждение в городе Еленя-Гура, в результате чего затопило несколько улиц.

Следователи разыскивают свидетелей, которые видели работу экскаватора в воскресенье.

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Из-за разрушения этого барьера вода пошла в жилые кварталы в пределах трех улиц, пострадали по меньшей мере два человека. Расследование ведут по статье уголовного кодекса о создании угрозы для жизни и здоровья людей и угрозы для имущества в больших объемах, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Местные жители заявляют, что экскаватор якобы выполнял работы для того, чтобы отвести воду и уменьшить ущерб от наводнения для комплекса отдыха на 200 коттеджей рядом с этим заграждением, а в итоге это привело к затоплению прилегающих улиц.

В пострадавшем городке Левин-Бжеский полиция задержала двух мужчин, которых заподозрили в мародерстве. Внимание правоохранителей привлекла машина, которая двигалась по улицам почти пустого эвакуированного города. Внутри оказались 39-летний и 40-летний мужчины из другого города, которые не смогли объяснить причину своего пребывания. Впоследствии оказалось, что автомобиль также краденый, а один из задержанных был в розыске за кражи и мошенничество.

В полиции предупредили, что мародеров ждут самые большие возможные из предусмотренных законодательством санкции.

Напомним, в понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.