Польский город Левин-Бжеский затопило, жители умоляют о помощи
Новости — Вторник, 17 сентября 2024, 12:56 —
В результате масштабного наводнения польский город Левин-Бжеский Опольского воеводства затоплен, жители не выходят на связь и в городе нет электричества.
Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".
Как рассказали журналисты, город сейчас отрезан от мира, а поляки ждут информацию от своих родных. В городе затоплены подъезды, магазины и дома.
Мэр города Артур Котара заявил, что уровень воды похож на тот, что был в 1997 году. Также затоплены соседние Птаковице, Канторице, Строшовице, Кшешице, Вронув.
По сообщению репортера издания, национальная дорога № 94 затоплена, а уровень воды там доходит до пояса, в городе нет электричества.
Житель города, который пообщался с журналистами, отметил, что сейчас у них нет интернета и информации о текущей ситуации.
"По телефону никуда не дозвонишься. Я не знаю, что происходит в доме моей дочери", – добавил собеседник издания.
Напомним, утром 17 сентября власти города Левин-Бжеский Опольского воеводства призвали жителей эвакуироваться из-за затопления.
В четырех пострадавших воеводствах Польши приостановили учебный процесс.
В понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.