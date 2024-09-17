Польский город Левин-Бжеский затопило, жители умоляют о помощи

В результате масштабного наводнения польский город Левин-Бжеский Опольского воеводства затоплен, жители не выходят на связь и в городе нет электричества.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как рассказали журналисты, город сейчас отрезан от мира, а поляки ждут информацию от своих родных. В городе затоплены подъезды, магазины и дома.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Мэр города Артур Котара заявил, что уровень воды похож на тот, что был в 1997 году. Также затоплены соседние Птаковице, Канторице, Строшовице, Кшешице, Вронув.

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По сообщению репортера издания, национальная дорога № 94 затоплена, а уровень воды там доходит до пояса, в городе нет электричества.

Фото: RMF24

Фото: RMF24

Житель города, который пообщался с журналистами, отметил, что сейчас у них нет интернета и информации о текущей ситуации.

"По телефону никуда не дозвонишься. Я не знаю, что происходит в доме моей дочери", – добавил собеседник издания.

Напомним, утром 17 сентября власти города Левин-Бжеский Опольского воеводства призвали жителей эвакуироваться из-за затопления.

В четырех пострадавших воеводствах Польши приостановили учебный процесс.

В понедельник польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения.