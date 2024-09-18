Сибига в Бухаресте: Украина расширит консульское присутствие в Румынии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи с румынской коллегой Луминицей Одобеску объявил, что страны договорились о расширении консульского присутствия Украины в Румынии.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он объявил на совместном брифинге в Бухаресте.

Сибига рассказал, что на переговорах договорились о расширении консульского присутствия Украины в Румынии, а Румыния увеличит дипломатическое присутствие в Украине.

"Мы также договорились расширить сегодня консульское присутствие Украины в Румынии. И я благодарен Луминице за поддержку и сотрудничество и в дальнейшем – усиленное дипломатическое присутствие Румынии в Украине", – сказал он.

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Также Сибига проинформировал, что на переговорах поднимался вопрос проведения совместного заседания правительств Украины и Румынии для обсуждения всего спектра двусторонних вопросов.

Также министры обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, военную помощь, работу над воплощением "формулы мира" и защиту нацменьшинств.

Как анонсировали в МИД, визит в Бухарест является первым пунктом в региональном турне Андрея Сибиги. В румынской столице он встретился также с премьером Марчелом Чолаку и главой Сената Николае Кицу.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября. Перед тем, с апреля 2024-го, он был первым заместителем главы МИД, а до того – заместителем руководителя Офиса президента.