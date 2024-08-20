Премьер-министр Румынии поборется за пост президента

Румынский премьер-министр, лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку заявил об участии в выборах президента в конце этого года.

Это следует из видеообращения Чолаку, размещенного в Facebook во вторник, 20 августа, сообщает "Европейская правда".

Румынский премьер заявил, что решил баллотироваться в президенты "после консультаций с румынами, моей семьей и моими коллегами по партии".

Он анонсировал, что на съезде Социал-демократической партии в субботу, 24 августа, представит свой "План для Румынии" и попросит официально поддержать его кандидатуру.

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"Сегодня, как никогда, Румыния нуждается в стабильности и равновесии. Румыны нуждаются в уверенности в том, что, работая, они смогут заработать себе на лучшую жизнь. Стране нужен президент, который заботится обо всех румынах", – говорит Чолаку.

О намерениях премьера Румынии принять участие в выборах президента стало известно ранее во вторник, когда СМИ узнали о его послании для однопартийцев с просьбой поддержать кандидатуру.

Выдвиженцы Социал-демократической партии Румынии за последние 30 лет ни разу не побеждали на выборах президента. Лидеры партии, которые проигрывали выборы, впоследствии теряли руководство партией.

Президентские выборы в Румынии состоятся 24 ноября и, при необходимости второго тура, 8 декабря.

Нынешний заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, бывший лидер СДПР, считается самым популярным кандидатом в президенты Румынии.

Ранее Джоанэ заявил, что объявит об участии в выборах "после того, как закончит свою работу в НАТО".