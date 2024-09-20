В Германии заявили о завершении энергетического кризиса

Министр энергетики и экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что страна преодолела недостаток российского газа и готова к зиме 2025 года.

Его слова цитирует немецкий таблоид BILD, передает "Европейская правда".

По словам Габека, немецкие природные хранилища газа (ПХГ) заранее заполнены, все плановые показатели выполнены. Он заявил об окончании энергетического кризиса в ФРГ.

"Нехватки российского газа больше нет... Дефицита газа больше нет", – акцентировал он.

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В то же время чиновник признал, что цены на газ в Германии сейчас выше, чем до войны в Украине, однако, по его словам, это не связано с отсутствием поставок из России.

"Цены выше, это касается и газа, но не потому, что у нас его дефицит", – сказал Габек.

Он утверждает, что настоящая причина – жара в странах Азии, которые закупают сжиженный природный газ (СПГ), чтобы генерировать электричество для кондиционеров.

Вице-канцлер уверен, что цены на газ снова упадут, когда дополнительные объемы СПГ освободятся и поступят на немецкий рынок. В целом цены на газ в Германии будут лишь "умеренно выше, чем в годы до пандемии", пообещал он.

Как сообщалось, в июле 2024 года Украина и Европейский Союз обратились к Азербайджану с предложением поставлять природный газ в Европу через Украину после того, как в конце года закончится действующий контракт с Россией о транзите.

Нынешняя еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон недавно заявляла, что ЕС уже готов полностью отказаться от поставок из Москвы.

13 сентября австрийская компания Wien Energie GmbH объявила, что со следующего года впервые за последние десятилетия откажется от использования российского топлива.