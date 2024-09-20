У Німеччині заявили про завершення енергетичної кризи

Міністр енергетики та економіки й віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що країна подолала нестачу російського газу та готова до зими 2025 року.

Його слова цитує німецький таблоїд BILD, передає "Європейська правда".

За словами Габека, німецькі природні сховища газу (ПСГ) наперед заповнені, всі планові показники виконані. Він заявив про закінчення енергетичної кризи у ФРН.

"Браку російського газу більше немає... Дефіциту газу більше немає", – акцентував він.

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Водночас посадовець визнав, що ціни на газ у Німеччині зараз вищі, ніж до війни в Україні, проте, за його словами, це не пов'язано із відсутністю постачання з Росії.

"Ціни вищі, це стосується і газу, але не тому, що у нас його дефіцит", – сказав Габек.

Він стверджує, що справжня причина – спека в країнах Азії, які закуповують скраплений природний газ (СПГ), щоб генерувати електрику для кондиціонерів.

Віцеканцлер упевнений, що ціни на газ знову впадуть, коли додаткові обсяги СПГ звільняться та надійдуть на німецький ринок. Загалом ціни на газ у Німеччині будуть лише "помірковано вищими, ніж у роки до пандемії", пообіцяв він.

Як повідомляли, у липні 2024 року Україна і Європейський Союз звернулись до Азербайджану із пропозицією постачати природний газ до Європи через Україну після того, як в кінці року закінчиться чинний контракт з Росією про транзит.

Теперішня єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон нещодавно заявляла, що ЄС вже готовий повністю відмовитися від постачання з Москви.

13 вересня австрійська компанія Wien Energie GmbH оголосила, що з наступного року вперше за останні десятиліття відмовиться від використання російського палива.