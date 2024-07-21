Азербайджан готовий допомогти ЄС з транзитом газу через Україну

Україна і Європейський Союз звернулись до Азербайджану із пропозицією постачати природний газ до Європи через Україну після того, як в кінці року закінчиться чинний контракт з Росією про транзит.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, якого цитує Bloomberg.

За його словами, переговори з владою України та ЄС, а також з Росією тривають, і всі сторони, схоже, зацікавлені в продовженні поставок.

"Ми допоможемо, якщо зможемо. Я думаю, що є можливість продовжити цю угоду", – зазначив Алієв.

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Термін дії угоди про транзит між Україною та РФ закінчується наприкінці 2024 року, і оскільки війна все ще триває, очікують, що поставки російського газу припиняться.

За словами Алієва, такі країни, як Австрія і Словаччина, матимуть "серйозні проблеми", якщо постачання російського газу через Україну припиниться, оскільки їм доведеться платити на "сотні і сотні мільйонів" більше, щоб купувати газ з інших джерел.

Азербайджан намагається бути "обережним", оскільки в минулому його неправдиво звинувачували в реекспорті російського газу, додав він.

Алієв заявив, що видобуток газу в його країні має збільшитися завдяки новим та наявним проєктам на Каспійському морі.

У 2022 році Азербайджан підписав меморандум про взаєморозуміння з Європейською комісією, щоб подвоїти експорту газу до Європи до 2027 року до 20 мільярдів кубометрів. За словами Алієва, країна "рухається до цієї мети".

Алієв розповів, що поставки здійснюватимуться так званим Південним газовим коридором, що з'єднує Азербайджан з Європою через Грузію і Туреччину.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни і допомогти західним сусідам забезпечити енергетичну безпеку.

У червні стало відомо, що європейські посадовці міркують над тим, як зберегти постачання газу через українську ГТС після завершення контракту з "Газпромом" (який Україна категорично не хоче продовжувати), оскільки для кількох країн це досі вкрай важливо.

Раніше вже з’являлися повідомлення про те, що Словаччина – одна з країн, які зберігають залежність від російського газу - почала шукати йому заміну в Азербайджані.