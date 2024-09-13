Одна із останніх великих компаній-споживачів у ЄС відмовляється від російського газу

Австрійська компанія Wien Energie GmbH оголосила, що з наступного року вперше за останні десятиліття відмовиться від використання російського палива.

Про це повідомило агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Компанія, яка постачає енергію 2 мільйонам споживачів Відня. вже отримала 10 терават-годин енергії з альтернативних джерел, що становить близько 12% національного споживання, від постачальників скрапленого природного газу з Північної Африки та інших країн світу.

Керівник фінансового управління Відня Петер Ханке заявив, що в умовах загарбницької війни Росії, незалежність від її газу є важливою для забезпечення безпеки постачання.

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"До 2025 року всі домогосподарства, комерційні клієнти та електростанції використовуватимуть газ, який не походить з Росії", – акцентував він.

Як зазначило агентство, компанія планує продовжувати закуповувати газ через Центральноєвропейський газовий термінал, проте вимагатиме від трейдерів підтвердження, що паливо не надходить з Росії.

Для цього, як повідомляється, Wien Energie застосовуватиме сертифікати походження, захищені від підробок за допомогою технології блокчейн.

Генеральний директор компанії Міхаель Штребль запевнив, що ціни для кінцевих споживачів не зростуть, навіть якщо альтернативні джерела газу виявляться дещо дорожчими за російські.

Як відомо, Австрія має один з найтриваліших та найглибших зв'язків з російськими енергоносіями у Європі, зокрема у 2018 році країна продовжила довгостроковий газовий контракт з Росією до 2040 року.

Нагадаємо, в середині липня місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти компанії "Лукойл". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії. Хоча Будапешт стверджував, що рішення України порушує Угоду про асоціацію, з цим не погодились у ЄС.

2 вересня повідомляли, що санкції України стосовно російської компанії "Лукойл", за оцінкою Європейської комісії, не загрожують енергетичним потокам до Угорщини.

Вже 9 вересня угорська енергетична компанія Mol Nyrt. оголосила про укладення угоди, яка забезпечить продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України.

А 11 вересня стало відомо, що частка російського газу в імпорті країн ЄС різко знизилася за час війни Росії проти України, відтак ЄС готовий повністю відмовитися від постачання з Москви.

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