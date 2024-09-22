В Чехии разоблачили мошенников, собравших более 40 тысяч евро якобы на помощь Украине

Пражские уголовные следователи разоблачили мошенников, которые собрали более 1,1 миллиона крон (около 44 тысяч евро) от жертвователей в рамках сбора средств для Украины под флагом Фонда JSME LIDÉ ("Мы – люди").

Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь пражской полиции Ева Кропачова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В течение нескольких месяцев они собирали деньги в копилки в разных местах в универмагах и супермаркетах Праги и близлежащих муниципалитетов региона Центральная Чехия.

По данным полиции, мошенники злоупотребляли собранными пожертвованиями. Вместо того, чтобы помогать Украине, они путешествовали по миру. Главному организатору, которому 18 лет, грозит до восьми лет заключения, сообщила Кропачева.

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"Они использовали деньги на собственные нужды, путешествовали за них по миру, оставались за границей, но также оплачивали общие расходы, такие как аренда жилья и питание. Таким образом они злоупотребляли сложным положением людей, пострадавших от войны в Украине, и желанием граждан сделать свой вклад, чтобы помочь этой стране", – добавила Кропачева.

Во время обысков в домах полиция изъяла наличные в размере сотен тысяч крон, банковские ячейки, в которые мошенники снимали деньги, и много документов. По словам пресс-секретаря, полиция пока доказала, что нанесенный ущерб составляет 1,1 миллиона крон, но на самом деле он может быть в разы больше.

Фонд JSME LIDÉ зарегистрирован в чешском коммерческом реестре, но не имеет веб-сайта и аккаунтов в социальных сетях.

На прошлой неделе полиция арестовала предполагаемого главного организатора фейкового сбора средств по подозрению в мошенничестве. В то же время было возбуждено уголовное дело против одного юридического лица, которое также фигурировало в мошенничестве.

В связи с мошенническим сбором средств полиция предупредила граждан быть осторожными в подобных ситуациях. "В случае, если кто-то обратится к ним с просьбой о помощи, не бояться расспросить о доказательствах регистрации сбора и, возможно, проверить все в соответствующем региональном управлении, муниципалитете Праги или в Министерстве внутренних дел", – сказала пресс-секретарь полиции.

Напомним, в августе прокуратура Чехии обвинила в мошенничестве основателя благотворительного фонда Help Ukraine Владимира Гергеля из-за того, что он якобы присвоил часть дотации чешского Министерства образования.

Кроме того, с прошлого года Эстония и Украина совместно расследуют вероятные хищения со стороны эстонского некоммерческого фонда Slava Ukraini и его украинских партнеров 1,5 млн евро, которые жертвовали пострадавшим от войны РФ.