Убытки от наводнения в румынском Галаце оцениваются почти в $14 млн
Новости — Понедельник, 23 сентября 2024, 14:04 —
Недавнее наводнение в восточном румынском уезде Галац нанесло ущерб на сумму около $13,9 млн.
Об этом сообщил глава местного совета Костель Фотеа, передает "Европейская правда".
По словам Фотеа, наводнение в Галаце на востоке Румынии нанесло ущерб на сумму 62,2 млн леев ($13,9 млн).
Он проинформировал, что от стихийного бедствия пострадали 20 дорог уезда общей протяженностью 77,6 км и более 40 мостов.
Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Непогода также добралась до севера Италии.
Накануне сообщалось, что в ликвидации последствий наводнения в Польше задействовано более 23 тысяч солдат, в резерве ждут еще 3 тысячи.
Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.