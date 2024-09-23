Убытки от наводнения в румынском Галаце оцениваются почти в $14 млн

Недавнее наводнение в восточном румынском уезде Галац нанесло ущерб на сумму около $13,9 млн.

Об этом сообщил глава местного совета Костель Фотеа, передает "Европейская правда".

По словам Фотеа, наводнение в Галаце на востоке Румынии нанесло ущерб на сумму 62,2 млн леев ($13,9 млн).

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Он проинформировал, что от стихийного бедствия пострадали 20 дорог уезда общей протяженностью 77,6 км и более 40 мостов.

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Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Как известно, Центральная и Восточная Европа страдает от наводнений, жертвами которых стали уже по меньшей мере 23 человека. Непогода также добралась до севера Италии.

Накануне сообщалось, что в ликвидации последствий наводнения в Польше задействовано более 23 тысяч солдат, в резерве ждут еще 3 тысячи.

Польское правительство впервые ввело состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе.