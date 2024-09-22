До ліквідації наслідків повені у Польщі залучені понад 23 тисячі військових

Міноборони Польщі повідомило, що у заходах, пов’язаних із повенями, беруть участь понад 23 тис. солдатів

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Польське радіо.

У ліквідації наслідків повені в Польщі задіяно понад 23 тис. солдатів. У резерві чекають іще три тисячі солдатів.

За словами заступника міністра національної оборони Цезарія Томчика, найбільше мобілізованих було військових оперативних військ – майже 14 тис. – і військовослужбовців Сил територіальної оборони – понад 8 тис.

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До боротьби з паводком також була залучена військова жандармерія та солдати командування Варшавського гарнізону та військових вишів.

Загалом до операції було залучено понад 26 тис. військових.

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський заявив, що обіцяної допомоги від Європейського Союзу в розмірі 5 млрд євро на подолання наслідків повені може виявитися недостатньо.

Польський уряд на початку тижня уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.