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Збитки від повені в румунському Галаці оцінюються в майже $14 млн

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Новини — Понеділок, 23 вересня 2024, 14:04 — Уляна Кричковська

Нещодавня повінь у східному румунському повіті Галац завдала збитків на суму близько $13,9 млн.

Про це повідомив очільник місцевої ради Костель Фотеа, передає "Європейська правда".

За словами Фотеа, повінь у Галаці завдала збитків на суму 62,2 млн леїв ($13,9 млн). 

Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook

Він проінформував, що від стихійного лиха постраждали 20 доріг повіту загальною протяжністю 77,6 км і понад 40 мостів.

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Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook

Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Негода також дісталась півночі Італії.

Напередодні повідомлялося, що у ліквідації наслідків повені в Польщі задіяно понад 23 тисячі солдатів, у резерві чекають іще 3 тисячі.

Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.

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Румунія стихійні лиха
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