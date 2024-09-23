Збитки від повені в румунському Галаці оцінюються в майже $14 млн
Фото
Новини — Понеділок, 23 вересня 2024, 14:04 —
Новини — Понеділок, 23 вересня 2024, 14:04 —
Нещодавня повінь у східному румунському повіті Галац завдала збитків на суму близько $13,9 млн.
Про це повідомив очільник місцевої ради Костель Фотеа, передає "Європейська правда".
За словами Фотеа, повінь у Галаці завдала збитків на суму 62,2 млн леїв ($13,9 млн).
Він проінформував, що від стихійного лиха постраждали 20 доріг повіту загальною протяжністю 77,6 км і понад 40 мостів.
Реклама:
Як відомо, Центральна та Східна Європа потерпає від повеней, жертвами яких стали вже щонайменше 23 людини. Негода також дісталась півночі Італії.
Напередодні повідомлялося, що у ліквідації наслідків повені в Польщі задіяно понад 23 тисячі солдатів, у резерві чекають іще 3 тисячі.
Польський уряд уперше запровадив стан стихійного лиха у районах на південному заході.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: