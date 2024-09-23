Дуда: Несмотря на много замечаний к ООН, лучшей альтернативы нет

Президент Польши Анджей Дуда признает необходимость улучшить эффективность системы ООН, однако утверждает, что лучшей альтернативы этой организации международного сотрудничества нет.

Об этом Дуда заявил на пленарном заседании Саммита будущего в Нью-Йорке, его цитирует RMF FM, пишет "Европейская правда".

По мнению президента Польши, следует повысить эффективность системы ООН, а укрепление международного права необходимо для восстановления веры в многосторонность и поддержания мира и безопасности.

"Несмотря на многие предостережения относительно системы Организации Объединенных Наций, лучшей альтернативы мультилатерализму не существует. Современные глобальные вызовы являются сложными и требуют коллективных действий, поскольку невозможно противостоять им в одиночку на уровне отдельных государств", – сказал польский президент.

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В своем выступлении Дуда отметил, что порядок, основанный на международном праве и солидарности, как это закреплено в Уставе ООН, сегодня под серьезной угрозой.

"Мы не можем мириться с ситуацией, когда те, кто подрывает порядок, основанный на Уставе ООН, становятся все сильнее", – заявил он, добавив, что агрессия России против Украины является ярким примером этого.

Как постоянный член Совета безопасности ООН Россия должна придерживаться как Устава организации, так и международного права, однако, начав нападение на суверенное государство, Россия отказалась от этого обязательства и больше не может претендовать на защиту международной системы безопасности и других стран, заявил Дуда.

А президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Совбез ООН нуждается в реформах на фоне войны России против Украины.

Как известно, президент Владимир Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября.