Президент Литвы: Совбез ООН нужно реформировать, есть сомнения в способности поддерживать мир

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Совет безопасности ООН нуждается в реформах на фоне войны России против Украины.

Об этом он заявил на Саммите будущего в Нью-Йорке, передает "Европейская правда".

По мнению Науседы, отсутствие многостороннего ответа на агрессию России против Украины "вызывает серьезные сомнения в способности ООН поддерживать глобальный мир и безопасность".

"Понятно, что нужны значительные реформы Совбеза. ООН должна получить полномочия останавливать и сдерживать агрессоров", – считает он.

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Науседа подчеркнул, что страны должны вернуться к поддержке Украины, которая основана на правилах международного порядка.

Кроме этого, президент Литвы призвал международное сообщество приложить больше усилий, чтобы ограничить способность России продолжать свою "колониальную войну".

Недавно президент Финляндии Александр Стубб заявил, что реформа Совета безопасности ООН должна включать расширение его состава, отмену права вето для любого государства и исключение любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Как известно, президент Владимир Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября.