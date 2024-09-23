Дуда: Попри багато застережень до ООН, кращої альтернативи немає
Президент Польщі Анджей Дуда визнає необхідність поліпшити ефективність системи ООН, проте стверджує, що кращої альтернативи цій організації міжнародної співпраці немає.
Про це Дуда заявив на пленарному засіданні Саміту майбутнього в Нью-Йорку, його цитує RMF FM, пише "Європейська правда".
На думку президента Польщі, слід підвищити ефективність системи ООН, а зміцнення міжнародного права необхідне для відновлення віри в багатосторонність і підтримання миру і безпеки.
"Незважаючи на багато застережень щодо системи Організації Об'єднаних Націй, кращої альтернативи мультилатералізму не існує. Сучасні глобальні виклики є складними і вимагають колективних дій, оскільки неможливо протистояти їм поодинці на рівні окремих держав", – сказав польський президент.
У своєму виступі Дуда зазначив, що порядок, заснований на міжнародному праві та солідарності, як це закріплено в Статуті ООН, сьогодні під серйозною загрозою.
"Ми не можемо миритися з ситуацією, коли ті, хто підриває порядок, заснований на Статуті ООН, стають дедалі сильнішими", – заявив він, додавши, що агресія Росії проти України є яскравим прикладом цього.
Як постійний член Ради безпеки ООН Росія повинна підтримувати як його Статут, так і міжнародне право, однак, розпочавши напад на суверенну державу, Росія відмовилася від цього зобов'язання і більше не може претендувати на захист безпеки міжнародної системи та інших країн, заявив Дуда.
А президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Радбез ООН потребує реформ на тлі війни Росії проти України.
Як відомо, президент Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.