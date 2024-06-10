На референдуме в Словении поддержали легализацию каннабиса и эвтаназию

Большинство граждан Словении на референдумах, которые состоялись одновременно с выборами в Европейский парламент в воскресенье, 9 июня, поддержали частичную легализацию каннабиса и ассистированный суицид.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTV Slovenija.

На консультативный референдум в Словакии относительно каннабиса были вынесены два вопроса – о его легализации в медицинских целях и для личного использования. Первую опцию поддержали более 66,5% голосовавших, вторую – чуть более 51,5%. В обоих случаях явка составила почти 40%.

На отдельный вопрос "Поддерживаете ли вы принятие закона, регулирующего право на добровольную помощь в конце жизни?" 54,82% избирателей ответили утвердительно и 45,19% – против. Явка избирателей составила более 40%.

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Левоцентристская коалиция Словении утверждала, что каждый человек должен иметь право принимать самостоятельные решения относительно собственной жизни и что медицина не может лечить или вылечить все болезни.

Консервативная оппозиция, напротив, выступила против этой инициативы, утверждая, что человеческая жизнь неприкосновенна согласно конституции Словении.

После обнародования результатов консультативных референдумов премьер Словакии Роберт Голоб заявил, что по обоим вопросам "правовая база уже максимально сформирована", и первые законодательные предложения могут быть готовы до конца года.

Напомним, в конце мая парламент Франции начал обсуждение законопроекта о "праве на конец жизни", который в случае принятия легализует эвтаназию в отдельных случаях.

Больше об инициативе читайте в статье: Достойная смерть по собственному желанию: во Франции предлагают свою альтернативу эвтаназии.