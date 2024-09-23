Президент Чехии снова призывает к "реализму" касательно возвращения Украиной территорий

Чешский президент Петр Павел считает, что Украина должна смириться с вероятным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью The New York Times.

По словам Павела, Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных Россией территорий.

"Наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории окажется под российской оккупацией, временно", – сказал президент Чехии, добавив, что это „временное" состояние может длиться годами.

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По его мнению, в нынешней нельзя говорить о поражении Украины или поражении России, "поэтому конец (войны. – Ред.) будет где-то посередине".

Павел сказал, что существует "ряд примеров" территорий, которые временно удерживаются Москвой. Он не уточнил, что имеет в виду.

Отметим, что это последовательная позиция президента Чехии. Он уже говорил, что считает возможным временный "компромисс" в отношении оккупированных Россией украинских территорий, если он позволит остановить войну.

Ранее Петр Павел также делился своими соображениями относительно того, когда может закончиться война России против Украины.