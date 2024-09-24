Президент Чехии: Победа Украины ценой уничтожения половины населения не является победой

Чешский президент Петр Павел отреагировал на возмущение Министерства иностранных дел Украины после его слов о том, что после завершения войны Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Павел отметил, что не говорил "ничего такого, чего не говорил уже давно", и напомнил, что еще на прошлогодней Мюнхенской конференции "предостерегал от нереалистичных ожиданий".

По мнению чешского президента, надежда на то, что война завершится однозначным успехом Украины через несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасной для всех. Поэтому, добавил он, этот вопрос следует рассматривать в свете того, что реально возможно.

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"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели", – отметил Павел.

"Победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой", – добавил президент Чехии.

Напомним, накануне в интервью The New York Times Павел повторил, что Украина должна смириться с вероятным "временным" пребыванием некоторых ее территорий под контролем России после завершения войны.

Министерство иностранных дел Украины после этого опубликовало заявление, где отвергло возможность временного оставления части украинской территории под оккупацией и подобные "половинчатые решения".