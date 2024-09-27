Трамп встретился с премьером Британии за двухчасовым ужином

Премьер-министр Британии Кир Стармер провел двухчасовой ужин с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, что стало первой личной встречей между ними.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Лидер лейбористов и бывший президент поужинали в Trump Tower в Нью-Йорке в четверг вечером после того, как Стармер выступил с речью на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций.

Они обсудили "давнюю дружбу между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами и важность продолжения развития крепкого и длительного партнерства между нашими двумя странами".

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После завершения встречи Стармер направился в аэропорт, чтобы вернуться домой в Британию.

Премьер-министр не смог назначить время для встречи с соперницей Трампа на выборах от Демократической партии Камалой Харрис. Тот факт, что он все же был готов встретиться с одним кандидатом, а не с другим – неортодоксальный подход, – свидетельствует о стремлении нового британского правительства завоевать расположение возможного следующего хозяина Овального кабинета.

Лейбористская администрация находится в режиме наступления после того, как ее высокопоставленные чиновники критиковали Трампа в прошлом.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, который также присутствовал на встрече в Trump Tower, как-то назвал республиканца "женоненавистническим социопатом, симпатизирующим неонацистам".

И только на этой неделе министр пограничной безопасности Анджела Игл заявила, что республиканец поощрял расистские беспорядки в Британии своей антииммиграционной риторикой.

Однажды в 2019 году, после того как тогдашний президент США поддержал Бориса Джонсона на посту лидера консерваторов в Британии, Стармер написал в Twitter: "Поддержка Дональда Трампа говорит вам все, что нужно знать о том, что не так с политикой Бориса Джонсона и почему он не подходит на должность премьер-министра".

Британский премьер-министр уже однажды говорил с Трампом по телефону после первого покушения на бывшего президента.

Во время визита в Вашингтон две недели назад он обсуждал возможность встречи как с Трампом, так и с Харрис, но ни один из них не смог приехать.

Как сообщалось, Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу впервые с 2019 года.

Он также обнародовал письмо, в котором Зеленский просил о встрече с ним.