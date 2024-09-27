Трамп встретится с Зеленским в пятницу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу для их первой встречи с 2019 года.

Об этом сообщает The Washington Post, передает "Европейская правда".

Трамп заявил на пресс-конференции, что планирует встретиться с Зеленским около 9:45 утра в Trump Tower. Человек, знакомый с расписанием Зеленского, подтвердил встречу на условиях анонимности.

Президентские выборы имеют серьезные последствия для войны в Украине, которая длится уже третий год. Трамп глубоко скептически относится к участию США в Украине.

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Трамп часто говорит, что хочет заключить сделку между Украиной и Россией, и в частных разговорах заявлял, что мог бы закончить войну, надавив на Украину, чтобы она отказалась от части территорий, сообщили ранее The Washington Post люди, знакомые с этим вопросом.

Однако в четверг Трамп не предложил много деталей относительно того, как он собирается закончить войну.

Вместо этого он неоднократно заявлял, что лидер России Владимир Путин никогда бы не вторгся в Украину, если бы был президентом. Трамп хвастался своими отношениями с Путиным и ранее хвалил российского лидера, называя его "гением" и "сообразительным".

Во время других предвыборных встреч на этой неделе Трамп предположил, что Соединенные Штаты были слишком щедрыми к Украине.

Он обвинил президента Джо Байдена в том, что они "кормят Зеленского деньгами и оружием так, как ни одна страна никогда раньше не видела"; назвал Зеленского "самым большим продавцом на Земле"; и заявил, что Зеленский поддерживает его оппонентов-демократов.

Ранее СМИ сообщали, что команды президента Владимира Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа обсуждали потенциальную встречу двух лидеров в имении республиканца во Флориде.

Напомним, ранее республиканцы в Конгрессе США инициировали расследование относительно визита президента Владимира Зеленского в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов.

Председатель Надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер заявил, что комитет стремится определить, пыталась ли администрация Байдена-Харрис использовать Зеленского для содействия президентской кампании вице-президента Харрис.

А спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обнародовал в среду письмо в адрес президента Зеленского с ультимативными требованиями из-за визита украинского президента на завод в Пенсильвании.

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