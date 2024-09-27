Трамп зустрівся з прем'єром Британії за двогодинною вечерею

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів двогодинну вечерю з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, що стало першою особистою зустріччю між ними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Лідер лейбористів і колишній президент повечеряли в Trump Tower в Нью-Йорку в четвер увечері після того, як Стармер виступив з промовою на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Вони обговорили "давню дружбу між Сполученим Королівством і Сполученими Штатами та важливість продовження розвитку міцного і тривалого партнерства між нашими двома країнами".

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Після завершення зустрічі Стармер попрямував до аеропорту, щоб повернутися додому в Британію.

Прем'єр-міністр не зміг призначити час для зустрічі з суперницею Трампа на виборах від Демократичної партії Камалою Гарріс. Той факт, що він все ж був готовий зустрітися з одним кандидатом, а не з іншим – неортодоксальний підхід – свідчить про прагнення нового британського уряду завоювати прихильність можливого наступного господаря Овального кабінету.

Лейбористська адміністрація перебуває в режимі наступу після того, як її високопосадовці критикували Трампа в минулому.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, який також був присутній на зустрічі в Trump Tower, якось назвав республіканця "жінконенависницьким соціопатом, що симпатизує неонацистам".

І лише цього тижня міністр прикордонної безпеки Анджела Ігл заявила, що республіканець заохочував расистські заворушення в Британії своєю антиімміграційною риторикою.

Одного разу в 2019 році, після того як тодішній президент США підтримав Бориса Джонсона на посаді лідера консерваторів у Британії, Стармер написав у Twitter: "Підтримка Дональда Трампа говорить вам все, що потрібно знати про те, що не так з політикою Бориса Джонсона і чому він не підходить на посаду прем'єр-міністра".

Британський прем'єр-міністр вже одного разу говорив з Трампом телефоном після першого замаху на колишнього президента.

Під час візиту до Вашингтона два тижні тому він обговорював можливість зустрічі як з Трампом, так і з Гарріс, але жоден з них не зміг приїхати.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю вперше з 2019 року.

Він також оприлюднив лист, в якому Зеленський просив про зустріч з ним.