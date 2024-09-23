Немецкие консерваторы официально выдвинули Мерца кандидатом в канцлеры

Руководство консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) – пока самой популярной партии в Германии – в понедельник, 23 сентября, официально выдвинуло канцлером своего лидера, 68-летнего Фридриха Мерца.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Как заявил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн, Мерца единогласно выбрали в качестве главного кандидата на выборах в Бундестаг, которые состоятся в сентябре 2025 года.

Руководство Христианско-социального союза (ХСС) – баварской партии, которая совместно с ХДС участвует в федеральных выборах, – ранее объявило, что единогласно поддержало кандидатуру 68-летнего Мерца.

Реклама:

"Единый союз: Фридрих Мерц – наш кандидат на пост канцлера. Вместе мы хотим изменить политику Германии и заменить "систему светофоров", – заявили в ХСС, имея в виду нынешнюю федеральную коалицию, называемую "светофорной" из-за цвета трех партий, которые ее образуют.

Сам лидер ХДС заявил, что принимает задание "с большим смирением" и с нетерпением ждет начала избирательной кампании.

Спор за кандидатство в канцлеры между лидерами ХДС и ХСС в последний раз вспыхивал в 2021 году.

Тогда, накануне выборов в Бундестаг, глава баварской партии Маркус Зёдер проиграл борьбу за пост канцлера тогдашнему лидеру ХДС Армину Лашету и неоднократно атаковал Лашета во время следующей избирательной кампании.

ХДС/ХСС является лидером всех без исключения социологических опросов в Германии и есть очень высокие шансы на то, что их союз будет формировать следующее правительство страны.

Следующие федеральные выборы в Германии пройдут в 2025 году и станут вызовом для политсил нынешней правящей коалиции, партии которой теряют популярность. Они также угрожают высоким результатом ультраправой "Альтернативы для Германии" и популистской партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.