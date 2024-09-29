Лавров предлагает Грузии помочь примириться с Абхазией и Северной Осетией

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности помочь Грузии в примирении с самопровозглашенными республиками – Абхазией и Южной Осетией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

"Нынешнее грузинское руководство просто честно оценивает прошлое. Они так и сказали, что "хотим примирения исторического". А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти – это решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии.

Они соседи с Грузией, там все равно какие-то контакты неизбежны. Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении... мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на сессии Генассамблеи ООН заявил, что его страна надеется "восстановить все разрушенные мосты" с Абхазией и Цхинвальским регионом.

Подавляющее большинство избирателей Грузии не поддерживают мнение олигарха и основателя партии власти "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о том, что Тбилиси должен извиниться за российско-грузинскую войну 2008 года.

В начале сентября олигарх и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили призвал извиниться перед "осетинскими сестрами и братьями" за войну 2008 года.

Отметим, что Иванишвили ранее неоднократно заявлял о личной вине экс-президента Михеила Саакашвили в войне 2008 года.

Заявление прозвучало за месяц до парламентских выборов в Грузии, где "Грузинская мечта" хочет получить конституционное большинство, необходимое "в случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем".

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