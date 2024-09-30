Блинкен заявил, что Ближний Восток стал безопаснее без лидера "Хезболлы"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Ближний Восток стал безопаснее после убийства Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

Заявление Блинкена приводит агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Израиль совершил массированный удар в пятницу по штаб-квартире группировки "Хезболла" в южном Бейруте, в результате которого был убит Насралла.

Израиль заявил, что готовит потенциальное наземное вторжение на юг Ливана. США и другие страны опасаются, что это может привести к затяжному конфликту, который столкнет Тегеран с Вашингтоном.

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"Во время его руководства "Хезболла" терроризировала людей по всему региону и мешала Ливану полноценно двигаться вперед как стране – Ливан, регион, мир стали безопаснее без него", – заявил Блинкен на мероприятии в Вашингтоне в понедельник.

Блинкен также отметил, что США продолжают настаивать на дипломатическом урегулировании ситуации.

Блинкен совершил 10 поездок в регион с тех пор, как почти год назад началась война в секторе Газа между Израилем и ХАМАС. В последние недели Израиль переключил свое военное внимание на север к Ливану на фоне постоянных ракетных обстрелов со стороны "Хезболлы".

Неофициально сообщают, что Белый дом пытается убедить Израиль не начинать наземную операцию в Ливане, с территории которого действует "Хезболла".

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник собрались на экстренную встречу по ситуации на Ближнем Востоке.