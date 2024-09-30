Блінкен заявив, що Близький Схід став безпечнішим без лідера "Хезболли"
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Близький Схід став безпечнішим після вбивства Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли.
Заяву Блінкена наводить агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".
Ізраїль здійснив масований удар в п'ятницю по штаб-квартирі угруповання "Хезболла" в південному Бейруті, в результаті якого був убитий Насралла.
Ізраїль заявив, що готує потенційне наземне вторгнення на південь Лівану. США та інші країни побоюються, що це може призвести до затяжного конфлікту, який зіштовхне Тегеран з Вашингтоном.
"Під час його керівництва "Хезболла" тероризувала людей по всьому регіону і заважала Лівану повноцінно рухатися вперед як країні – Ліван, регіон, світ стали безпечнішими без нього", – заявив Блінкен на заході у Вашингтоні в понеділок.
Блінкен також відзначив, що США продовжують наполягати на дипломатичному врегулюванні ситуації.
Блінкен здійснив 10 поїздок в регіон з того часу, як майже рік тому почалася війна в секторі Гази між Ізраїлем і ХАМАС. В останні тижні Ізраїль переключив свою військову увагу на північ до Лівану на тлі постійних ракетних обстрілів з боку "Хезболли".
Неофіційно повідомляють, що Білий дім намагається переконати Ізраїль не починати наземну операцію у Лівані, з території якого діє "Хезболла".
Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок зібралися на екстрену зустріч щодо ситуації на Близькому Сході.