Макрон назначил новым премьером экс-переговорщика ЕС по Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым главой правительства консерватора Мишеля Барнье, бывшего еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Эмманюэль Макрон после длительного ожидания, через 60 дней после парламентских выборов, определился с кандидатурой премьер-министра и выбрал на эту должность Мишеля Барнье, бывшего еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit.

73-летний Барнье возглавлял переговоры ЕС с Британией по ее выходу из блока в 2016-2021 годах. До этого консервативный политик занимал должности в различных французских правительствах.

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Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон "заверил, что премьер-министр и будущее правительство соответствуют условиям для того, чтобы быть максимально стабильными и объединять как можно больше".

Le Président de la République a nommé Monsieur Michel BARNIER Premier ministre. Il l’a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français. pic.twitter.com/beWhuEh42L – Élysée (@Elysee) September 5, 2024

Об обсуждении кандидатуры Барнье неожиданно стало известно только в четверг – до этого в медиа звучали другие имена.

Перед Барнье встанет непростая задача находить компромиссы и строить коалиции для поддержки парламентом тех или иных инициатив.

Как известно, Эмманюэль Макрон отказался назначать премьером кандидатку от левого блока "Новый народный фронт", который победил на выборах, и начал консультации с политсилами перед своим решением о новом премьер-министре, под нарастающие обвинения со стороны левых.

Ранее СМИ сообщали, что основными фаворитами на премьерский пост были бывший премьер-социалист, экс-глава МВД Бернар Казньов и правоцентрист, многократный член правительства Ксавье Бертран, с которым президент общался в понедельник.

Назначение на премьерский пост кого-то из них ожидали вечером 4 сентября, однако в итоге журналисты получили информацию, что Макрон откладывает решение и рассматривает других кандидатов.

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