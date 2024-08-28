СМИ: Британия поддерживает идею ударов Storm Shadow по России, но боится проблем с США

В Великобритании поддерживают идею ударов ракетами Storm Shadow по целям в России, однако публично не призывают к ней, так как опасаются ухудшения отношений с США.

Об этом написало издание The Telegraph со ссылкой на собеседников в Белом доме и британском правительстве, сообщает "Европейская правда".

Журналисты отметили, что британский премьер-министр Кир Стармер не хочет "провоцировать скандал" и придерживается "консультативного подхода" к переговорам с США о предоставлении соответствующего разрешения, после дипломатических скандалов при предыдущем правительстве консерваторов.

Собеседник в Белом доме рассказал журналистам, что администрация действующего американского президента Джо Байдена обеспокоена тем, что использование Украиной ракет в войне против России даже без одобрения США может "обострить ситуацию" и привести к втягиванию американских войск в войну.

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В то же время, по данным журналистов, ранее летом британское правительство обращалось к США с просьбой смягчить свою позицию и разрешить Украине использование ракет на территории России. А США, как отметили в издании, в частном порядке выразили недовольство поспешной позицией Британии в вопросе поставок военной техники Украине.

Собеседники журналистов также указали на то, что решение Британии стать первой западной страной, пожертвовавшей Украине боевые танки, а также поддержка страной поставок истребителей F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку официальные лица считали, что Британия пытается подтолкнуть их к принятию аналогичных решений.

Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная ракета класса "воздух-земля" дальнего действия. Она предназначена для поражения стационарных целей (включая, например, бункеры), которые хорошо защищены системами ПВО. Может использоваться в любое время суток и при любых метеоусловиях. Боевая часть ракеты весит 450 кг. Storm Shadow могут устанавливаться на украинские реактивные самолеты советского производства.

Разрешение наносить удары по территории России даст возможность ввести врага в стратегическую неопределенность, а поступление в Украину самолетов F-16, в частности с разрешением сбивать воздушные цели над Россией, существенно усилит возможности в защите неба.

Такие разрешения открывают украинским Силам обороны новые перспективы, среди которых, как утверждает ряд военных аналитиков, ограничение активности авиации противника в случае поражения на глубину хотя бы до 80 км.

В начале июля на Даунинг-стрит прокомментировали, что политика правительства в отношении применения Украиной переданного дальнобойного оружия не изменилась. При этом британский премьер Стармер говорил, что способ использования переданных Британией ракет Storm Shadow является делом Украины.

Президент Владимир Зеленский после того вспоминал, что "узнал о разрешении использовать Storm Shadow по целям на территории России", и что он говорил об этом со Стармером на первой встрече.

Позже в правительстве Британии уточнили, что пока не давали разрешения Украине на использование ракет по целям на территории России, после того, как многие сделали такой вывод из заявлений Стармера и Зеленского.