В Хорватии сдержали пожар, угрожавший военной базе со складами ракет
Новости — Среда, 28 августа 2024, 11:53 —
На юге Хорватии большими усилиями сдержали лесной пожар, который подступал к базе ракетных войск.
Об этом сообщает хорватское N1, пишет "Европейская правда".
Пожар пылает уже несколько дней вблизи южного города Сплит, в районе городка Жрновнице. Возгорание произошло в результате попадания молнии вечером в понедельник.
На месте работают более 200 пожарных со всей страны, около 80 машин и специализированные самолеты Canadair. Борьбу с огнем осложняют рельеф, жара и сильный ветер.
Пожар угрожал жилым домам, а также подступал к базе ракетных войск.
Утром в среду пожарные объявили, что угрозы для базы уже нет. Пожар все еще продолжается, но открытый огонь почти победили.
Местные дороги остаются перекрытыми. Жителей призвали не проезжать вблизи района пожара без необходимости, чтобы не мешать передвижению служб чрезвычайных ситуаций.
В начале августа почти в этом же районе тушили другой крупный лесной пожар.
Напомним, Греция выплатит миллионы компенсаций пострадавшим от лесного пожара возле Афин.