В Хорватии сдержали пожар, угрожавший военной базе со складами ракет

На юге Хорватии большими усилиями сдержали лесной пожар, который подступал к базе ракетных войск.

Об этом сообщает хорватское N1, пишет "Европейская правда".

Пожар пылает уже несколько дней вблизи южного города Сплит, в районе городка Жрновнице. Возгорание произошло в результате попадания молнии вечером в понедельник.

Zvonimir Barisin/PIXSELL

На месте работают более 200 пожарных со всей страны, около 80 машин и специализированные самолеты Canadair. Борьбу с огнем осложняют рельеф, жара и сильный ветер.

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Пожар угрожал жилым домам, а также подступал к базе ракетных войск.

Утром в среду пожарные объявили, что угрозы для базы уже нет. Пожар все еще продолжается, но открытый огонь почти победили.

N1 / Tea Mihanović

Местные дороги остаются перекрытыми. Жителей призвали не проезжать вблизи района пожара без необходимости, чтобы не мешать передвижению служб чрезвычайных ситуаций.

В начале августа почти в этом же районе тушили другой крупный лесной пожар.

Напомним, Греция выплатит миллионы компенсаций пострадавшим от лесного пожара возле Афин.