Греция выплатит миллионы компенсаций пострадавшим от лесного пожара возле Афин

Греция предложит экстренную компенсацию на общую сумму в миллионы евро десяткам домохозяйств и предприятиям, пострадавшим от пожара, который унес жизнь одной женщины и сжег 10 тысяч гектаров вблизи Афин.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Пожар начался 11 августа вблизи города Варнавас, что в 35 км от столицы Греции, и за день охватил северный пригород города.

Сейчас инспекции обнаружили около 146 домов, которые получили серьезные повреждения, а также 31 предприятие.

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Власти предложат домохозяйствам до 150 тысяч евро, 80% в виде государственной помощи и 20% в виде беспроцентных займов, а также до 500 тысяч евро разрушенным предприятиям, заявило Министерства финансов.

Точно не известно, сколько государство предусмотрело в бюджете на компенсацию. Но чиновник сообщил агентству, что сумма превысит 30 миллионов евро, включая 5,2 миллиона евро дополнительных субсидий пострадавшим муниципалитетам.

Лесные пожары стали привычной чертой греческого лета в течение последних лет. Изменение климата принесло жаркую погоду и меньшее количество дождей, что повысило риски пожаров.

В 2023 году в стране было зарегистрировано более 8 тысяч лесных пожаров.

Офис премьер-министра Греции заявил, что до конца сентября объявит детальный план противопожарной защиты и лесовосстановления для региона Аттики.

В этом году в Греции зафиксировали самый теплый июль за всю историю наблюдений.