Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель посвятил последний блог бывшему главе МИД Украины Дмитрию Кулебе и подчеркнул готовность работать с его преемником Андреем Сибигой.

Как сообщает "Европейская правда", блог Борреля под названием "Спасибо и до свидания, Дмитрий Кулеба" опубликовала в воскресенье, 8 сентября, Европейская служба внешних дел.

Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что Кулеба как министр иностранных дел в разгар "худшей захватнической войны на европейской земле со времен Второй мировой войны" имел одну из самых сложных работ в мире.

"Он справился с этим вызовом умело, впечатляюще, продемонстрировав незаурядную стойкость. Он всегда ставил украинский народ и его дело превыше всего", – считает он.

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Боррель вспомнил о совместных встречах с Кулебой и своих поездках в Украину, отметив, что его отношения с бывшим главой украинского МИД "становились крепче с каждым днем и переросли в настоящую дружбу".

Он также отметил роль Кулебы в достижениях Украины на пути к членству в Евросоюзе и "от всего сердца" пожелал "всего наилучшего в его дальнейшей карьере".

"Между тем я с нетерпением жду сотрудничества с Андреем Сибигой, которому выпала нелегкая задача стать его преемником. Этот опытный дипломат занимал различные должности рядом с президентом Зеленским и министром Кулебой", – подчеркнул Боррель.

Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев "столько, сколько потребуется, и любой ценой", а также анонсировал поездку в Украину перед завершением своих полномочий этой осенью.

Верховная рада в четверг проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

На следующий день Боррель провел первый телефонный разговор с новым главой МИД Украины и пригласил его на следующее заседание Совета ЕС.