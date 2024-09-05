Боррель поблагодарил Кулебу за работу, а Кулеба похвалил Борреля за "смелое лидерство"

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в четверг, 5 сентября, поговорил по телефону с Дмитрием Кулебой, которого уволили с должности министра иностранных дел Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", оба сообщили в X (Twitter).

Боррель отметил, что в разговоре с Кулебой "поблагодарил его за его работу".

"Со времени моего первого визита в Киев в 2020 году, нашей совместной миссии на Донбасс в январе 2022 года, его участия в каждом Совете ЕС по иностранным делам с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение – мы через многое прошли", – констатировал он.

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Уже бывший глава МИД поблагодарил топ-дипломата ЕС и вспомнил, что тот был первым, кто ему позвонил 24 февраля 2022 года.

"И вы всегда были первым, кто вмешивался и помогал Украине, когда нужны были смелые решения", – подчеркнул Кулеба.

Он поблагодарил Борреля за "смелое лидерство, исторический вклад и за то, что вы являетесь моим хорошим другом".

Напомним, Верховная рада 5 сентября уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел и назначила его первого заместителя Андрея Сибигу.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок накануне заявила, что мало с кем работала так тесно, как с экс-главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

А в Госдепартаменте США ранее сообщили о разговоре госсекретаря Энтони Блинкена с Кулебой и то, как они совместно боролись за системы противовоздушной обороны для Украины.