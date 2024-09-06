Боррель пригласит нового главу МИД Сибигу на следующее заседание Совета министров ЕС

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель пообещал пригласить на Совет глав МИД преемника экс-главы украинского ведомства Дмитрия Кулебы – Андрея Сибигу.

Об этом Боррель отметил в комментарии "Суспільному", передает "Европейская правда".

Еврочиновник одобрительно отозвался о новом главе МИД Украины и акцентировал, что он опытный дипломат.

"Я знаю его. У него есть глубокое понимание тематики, и я уверен, что он будет надежным и эффективным дипломатическим руководителем", – отметил Боррель.

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Как отмечается, Андрея Сибигу пригласят на следующее заседание Совета министров иностранных дел ЕС.

Также топ-дипломат ЕС подчеркнул, что Кулеба был "замечательным министром иностранных дел" в разгар худшей агрессивной войны в Европе со времен Второй мировой.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел вместо Дмитрия Кулебы.

Комментируя это назначение, в Польше намекнули на положительную оценку нового министра иностранных дел.

6 сентября новоназначенный глава МИД провел первые телефонные переговоры со своим польским коллегой Радославом Сикорским.

Сибига был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой. В апреле 2024 года его назначили первым заместителем министра иностранных дел вместо Николая Точицкого.