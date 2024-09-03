Чешская полиция обнаружила около 30 мигрантов в грузовике, есть погибшая

Чешская полиция обнаружила около 30 мигрантов и нашла одного мертвого человека в грузовике под Прагой на шоссе в Германию в понедельник вечером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Все указывает на то, что они являются транзитными мигрантами, и, к сожалению, по первой информации, есть один погибший", – заявили в полиции.

Представитель полиции отказался предоставить информацию о национальности мигрантов или другие подробности.

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Грузовик с иностранной регистрацией был остановлен после 20:00 на 18-м км автострады D8, ведущей из Праги в немецкий город Дрезден, сообщила полиция.

Аварийная служба ASCR сообщила, что спасатели безуспешно пытались реанимировать потерявшую сознание женщину в возрасте около 30 лет. Другие пострадавшие не нуждались в госпитализации, говорится в сообщении.

Чехия является частым транзитным маршрутом для мигрантов, стремящихся попасть в соседнюю Германию.

Напомним, 30 августа Германия впервые за время, когда власть в Афганистане вернулась к "Талибану", депортировала туда преступников-граждан Афганистана.

29 августа, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.