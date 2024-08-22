Венгрия пригрозила отправлять мигрантов в Брюссель с билетом в один конец

Венгерское правительство Виктора Орбана в миграционном споре с ЕС заявило, что готово предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя.

Об этом заявил руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он раскритиковал июньское решение суда ЕС, который обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища. А также дополнительно – по 1 миллиону евро в день, пока Венгрия не приведет свою политику в соответствие с законодательством ЕС.

"Брюссель хочет заставить нас любой ценой впустить мигрантов", – сказал Гуйяш. Он заявил, что если ЕС продолжит навязывать Венгрии правила, которые "не позволяют задерживать мигрантов на границе", его страна предложит каждому мигранту "бесплатный транспорт до Брюсселя".

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"Венгрия не хочет платить этот ежедневный штраф бесконечно, поэтому мы сделаем так, чтобы люди могли въезжать, если они хотят, и предложим им билет в один конец до Брюсселя", – сказал Гуйяш.

"Если Брюссель хочет мигрантов, то он может их получить", – продолжил он.

Угроза Венгрии перевезти мигрантов в Брюссель отражает аналогичные шаги губернаторов-республиканцев в США, которые с 2022 года перевозят автобусами или самолетами нелегальных иммигрантов в города, где традиционно преобладают сторонники демократов, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.

Венгрия построила заборы с колючей проволокой на южных границах с Сербией и Хорватией, а также создала несколько транзитных зон для содержания искателей убежища на границе с Сербией. Впоследствии эти транзитные зоны были закрыты.

ЕС выразил недовольство чрезвычайно жесткой системой предоставления убежища в Венгрии и обратился в высший суд с просьбой оштрафовать Будапешт.

Орбан ранее пообещал, что Венгрия не изменит свою миграционную политику и политику предоставления убежища, несмотря на любые решения Суда ЕС.

Орбан призвал ЕС профинансировать строительство пограничных заборов от мигрантов.