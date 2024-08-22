Венгрия пригрозила отправлять мигрантов в Брюссель с билетом в один конец
Венгерское правительство Виктора Орбана в миграционном споре с ЕС заявило, что готово предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя.
Об этом заявил руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.
Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он раскритиковал июньское решение суда ЕС, который обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища. А также дополнительно – по 1 миллиону евро в день, пока Венгрия не приведет свою политику в соответствие с законодательством ЕС.
"Брюссель хочет заставить нас любой ценой впустить мигрантов", – сказал Гуйяш. Он заявил, что если ЕС продолжит навязывать Венгрии правила, которые "не позволяют задерживать мигрантов на границе", его страна предложит каждому мигранту "бесплатный транспорт до Брюсселя".
"Венгрия не хочет платить этот ежедневный штраф бесконечно, поэтому мы сделаем так, чтобы люди могли въезжать, если они хотят, и предложим им билет в один конец до Брюсселя", – сказал Гуйяш.
"Если Брюссель хочет мигрантов, то он может их получить", – продолжил он.
Угроза Венгрии перевезти мигрантов в Брюссель отражает аналогичные шаги губернаторов-республиканцев в США, которые с 2022 года перевозят автобусами или самолетами нелегальных иммигрантов в города, где традиционно преобладают сторонники демократов, таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.
Венгрия построила заборы с колючей проволокой на южных границах с Сербией и Хорватией, а также создала несколько транзитных зон для содержания искателей убежища на границе с Сербией. Впоследствии эти транзитные зоны были закрыты.
ЕС выразил недовольство чрезвычайно жесткой системой предоставления убежища в Венгрии и обратился в высший суд с просьбой оштрафовать Будапешт.
Орбан ранее пообещал, что Венгрия не изменит свою миграционную политику и политику предоставления убежища, несмотря на любые решения Суда ЕС.
Орбан призвал ЕС профинансировать строительство пограничных заборов от мигрантов.