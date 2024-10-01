Власти Грузии заговорили о "примирении" с РФ, в Москве говорят, что это будет без вывода войск

Один из влиятельных представителей правящей партии Грузии, мэр Тбилиси Каха Каладзе положительно отреагировал на предложение Москвы "помочь примириться" с псевдовластью оккупированных территорий, после чего в РФ дали понять, что и при таком сценарии не собираются выводить войска из Абхазии и Цхинвальского региона.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам "Эхо Кавказа" и Interpressnews.

В конце недели министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что видит "искреннюю оценку прошлого" со стороны грузинских властей, и Россия "готова помочь".

"Они так и сказали, что хотят исторического перемирия. А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти – решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они соседи Грузии, какие-то контакты между ними неизбежны. Если все стороны заинтересованы достичь договоренностей о ненападении, Россия будет готова помочь", – сказал Лавров.

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе, влиятельный политик партии "Грузинская мечта", заявил, что видит в этом заявлении Лаврова "позитив".

"Думаю, все понимают ошибки, допущенные много лет назад. Мы не должны стесняться говорить об этом", – сказал Каладзе, продолжив, что якобы виновником российской оккупации является предыдущая власть.

"Коллективное "Национальное движение" создало виртуальный мир зла вместе со своими хозяевами и водит нас по заколдованному кругу. Это (оккупация) – результат их предательской политики. К сожалению, их признала Россия, хотя весь цивилизованный мир не признает. Это наши территории", – сказал Каладзе.

В оппозиции назвали его реакцию на заявление Лаврова предательством национальных интересов.

После того депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который является первым заместителем председателя комитета Думы по делам СНГ, заявил, что Россия в любом случае не рассматривает вывод своих войск с оккупированных территорий Грузии.

"Будет ли это означать вывод российских войск? У нас есть соглашения о сотрудничестве по безопасности... с Абхазией и Южной Осетией. Никто это не обсуждает. То, что сказал Лавров, не подразумевало возможный вывод войск. Он сказал, что нужно признать реальность и устанавливать какое-то взаимодействие в рамках межгосударственных отношений. Слова Лаврова не нужно понимать как то, что Россия хочет вернуть Южную Осетию и Абхазию Грузии, этот вопрос давно закрыт. А если они установят между собой экономические связи, это определенно будет позитивом", – прокомментировал Затулин.

Еще в середине сентября лидер правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили заявил, что "Грузинская мечта" в случае победы хочет "извиниться за войну" 2008 года и наказать Михеила Саакашвили и других членов тогдашнего правительства. Также в "Мечте" заговорили о намерениях изменить конституцию "для мирного воссоединения территорий", и что предпосылки для этого могут сложиться "в любой момент".

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