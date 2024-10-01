Влада Грузії заговорила про "примирення" з РФ, в Москві кажуть, що це буде без виведення військ

Один з впливових представників керівної партії Грузії, мер Тбілісі Каха Каладзе позитивно відреагував на пропозицію Москви "допомогти примиритися" із псевдовладою окупованих територій, після чого в РФ дали зрозуміти, що й за такого сценарію не збираються виводити війська з Абхазії і Цхінвальського регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами "Эхо Кавказа" та Interpressnews.

Наприкінці тижня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що бачить "щиру оцінку минулого" з боку грузинської влади, і Росія "готова допомогти".

"Вони так і сказали, що хочуть історичного перемир’я. А у якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися – вирішувати самим країнам: і Абхазії, і Південній Осетії. Вони сусіди Грузії, якісь контакти між ними неуникні. Якщо усі сторони зацікавлені досягти домовленостей про ненапад, Росія буде готова допомогти", – сказав Лавров.

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Мер Тбілісі Каха Каладзе, впливовий політик партії "Грузинська мрія", заявив, що бачить у цій заяві Лаврова "позитив".

"Думаю, усі розуміють помилки, яких припустилися багато років тому. Ми не маємо соромитися говорити про це", – сказав Каладзе, продовживши, що буцімто винуватцем російської окупації є попередня влада.

"Колективний "Національний рух" створив віртуальний світ зла разом зі своїми господарями і водить нас по зачарованому колу. Це [окупація] – результат їхньої зрадницької політики. На жаль, їх визнала Росія, хоча увесь цивілізований світ не визнає. Це наші території", – сказав Каладзе.

В опозиції назвали його реакцію на заяву Лаврова зрадою національних інтересів.

Після того депутат Держдуми РФ Константін Затулін, який є першим заступником голови комітету Думи у справах СНД, заявив, що Росія у будь-якому разі не розглядає виведення своїх військ з окупованих територій Грузії.

"Чи це означатиме виведення російських військ? У нас є угоди про безпекову співпрацю… з Абхазією та Південною Осетією. Ніхто це не обговорює. Те, що сказав Лавров, не мало на увазі можливе виведення військ. Він сказав, що потрібно визнати реальність і встановлювати якусь взаємодію у рамках міждержавних відносин. Слова Лаврова не потрібно розуміти як те, що Росія хоче повернути Південну Осетію та Абхазію Грузії, це питання давно закрите. А якщо вони встановлять між собою економічні зв’язки, це безперечно буде позитивом", – прокоментував Затулін.

Ще у середині вересня лідер керівної партії Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив, що "Грузинська мрія" у разі перемоги хоче "вибачитися за війну" 2008 року і покарати Михеїла Саакашвілі та інших членів тогочасного уряду. Також у "Мрії" заговорили про наміри змінити конституцію "для мирного возз’єднання територій", та що передумови для цього можуть скластися "у будь-який момент".

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