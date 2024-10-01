Глава МИД Германии критикует позицию партии "подруги Путина" по Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обеспокоена высокими показателями партии популистской партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW).

Об этом она заявила в интервью журналу Stern, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, эти результаты показывают, "как российская пропаганда набирает обороты".

"Если партии, которые ближе к автократическому мышлению, чем к нашей немецкой конституции, также победят, то безопасность нашей страны окажется под угрозой", – отметила глава немецкого МИД.

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Бербок подчеркнула, что лозунг, который продвигает партия Вагенкнехт о том, что война в Украине закончится, если прекратить оказывать военную помощь Киеву, "настолько же наивен, насколько и ошибочен".

"Если Украина перестанет защищаться, то с Украиной будет покончено, а солдаты Путина окажутся на польской границе. Если Путин перестанет нападать, то война закончится", – резюмировала она.

Вагенкнехт, которую в медиа называют "подругой Путина" за прокремлевскую позицию, предложила пророссийский "мирный план" для Украины.

В частности, она выдвинула идею предложить Владимиру Путину, что Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Стоит отметить, что на последних местных выборах в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге партия Вагенкнехт получила значительные позиции и будет играть важную роль в формировании коалиций.

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что коалиция между его Христианско-демократическим союзом, Социал-демократической партией и "Альянсом Сары Вагенкнехт" (BSW) возможна после местных выборов.

А вот десятки политиков ХДС – против альянса с партией Вагенкнехт.