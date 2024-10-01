Глава МЗС Німеччини критикує позицію партії "подруги Путіна" щодо України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок занепокоєна високими показниками партії популістської партії "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW).

Про це вона заявила в інтерв’ю журналу Stern, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бербок, ці результати показують, "як російська пропаганда набирає обертів".

"Якщо партії, які ближчі до автократичного мислення, ніж до нашої німецької конституції, також переможуть, то безпека нашої країни опиниться під загрозою", – зазначила очільниця німецького МЗС.

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Бербок підкреслила, що гасло, яке просуває партія Вагенкнехт про те, що що війна в Україні закінчиться, якщо припинити надавати військову допомогу Києву, "настільки ж наївне, наскільки і помилкове".

"Якщо Україна перестане захищатися, то з Україною буде покінчено, а солдати Путіна опиняться на польському кордоні. Якщо Путін перестане нападати, то війна закінчиться", – резюмувала вона.

Вагенкнехт, яку у медіа називають "подругою Путіна" за прокремлівську позицію, запропонувала проросійський "мирний план" для України.

Зокрема, вона висунула ідею запропонувати Владіміру Путіну, що Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

Варто зазначити, що на останніх місцевих виборах у Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі партія Вагенкнехт здобула значні позиції та відіграватиме важливу роль у формуванні коаліцій.

Прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер вважає, що коаліція між його Християнсько-демократичним союзом, Соціал-демократичною партією та "Альянсом Сари Вагенкнехт" (BSW) можлива після місцевих виборів.

Натомість десятки політиків ХДС – проти альянсу з партією Вагенкнехт.