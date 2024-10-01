Кампанию топ-кандидата в президенты Румынии координировал партнер пропагандиста из РФ

Бизнес-партнер российского пропагандиста, который по меньшей мере 10 раз посещал Крым после незаконной аннексии, по крайней мере некоторое время координировал предвыборную кампанию Мирчи Джоанэ – бывшего заместителя генсека НАТО и сейчас одного из самых популярных кандидатов в президенты Румынии.

Такое выявило расследование журналистов сети Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), в которую входит румынский портал Context.ro, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным журналистов, к кампании Джоанэ по крайней мере какое-то время был причастен Рареш Менеску – бывший мэр административного района Бухареста Сектор 6 и действующий вице-председатель Национальной либеральной партии Румынии.

Утверждается, что Манеску фигурировал в электронном письме от апреля 2024 года, полученном журналистами, как координатор кампании Джоанэ в Бухаресте. На тот момент Джоанэ еще был заместителем генсекретаря НАТО и не объявлял о намерениях пойти в президенты.

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Сам Менеску заявил Context.ro, что покинул кампанию Джоанэ "пять месяцев назад".

Расследователи также выяснили, что Менеску имеет общий бизнес с россиянином Алексеем Козловым в Румынии – компания Beluga Ventures, которая, вероятно, занимается продажей рыбы.

Козлов-Крепчинский Фото: Context.ro

Но при этом Козлов также имел тайное имя – Алекс Крепчинский, которое использовал для пропаганды в пользу России после ее вторжения в Украину в 2014 году. Козлов-Крепчинский публиковал пропаганду в соцсетях и вербовал в интернете пророссийски настроенных украинских "активистов" за сбор информации о других гражданах Украины.

Коллаж: Context.ro

"Крепчинского" также неоднократно цитировал Newsfront – „крымский" пропагандистский сайт, на который США наложили санкции за вероятные связи с Федеральной службой безопасности России. Согласно расследованию, Крепчинский также ездил в Крым более 10 раз в период с 2015 по 2020 год.

Кроме того, у россиянина есть стартап в Молдове и Румынии, в котором он является бизнес-партнером молдавского наемника, который воевал против Украины и сейчас живет в Москве.

В разговоре с журналистами Context.ro Мирча Джоанэ заявил, что "не имел и не имеет никакой информации о бизнесе господина Рареша Менеску".

Президентские выборы в Румынии состоятся 24 ноября и, при необходимости второго тура, 8 декабря. Последние опросы показывали, что Мирча Джоанэ лидирует среди избирателей с более чем 21% рейтинга.

Больше об избирательном сезоне в Румынии читайте в материале "ЕвроПравды".