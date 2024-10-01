Страны ЕС призвали своих граждан покинуть Ливан: Уезжайте, пока еще можете

Европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы".

Об этом написало издание Politico, которое собрало заявления послов и руководителей министерств иностранных дел стран, передает "Европейская правда".

Посол Нидерландов в Ливане Франк Моллен заявил, что оставаться в стране опасно и рекомендовал гражданам уехать, пока это еще возможно.

"Уезжайте, пока еще можете", – заявил он.

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Он добавил, что пока Нидерланды не будут организовывать эвакуационный рейс, поскольку это будет считаться "крайней мерой", к которой "прибегают только тогда, когда действительно не могут сделать ничего другого".

Кроме того, на среду правительство Великобритании зафрахтовало первый эвакуационный рейс из Ливана.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подчеркнул, что ситуация в Ливане может "быстро ухудшиться".

"Жизненно важно, чтобы вы выехали сейчас, поскольку дальнейшая эвакуация может быть не гарантирована", – подчеркнул он.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что направило в Бейрут специальный военный самолет "для поддержки отъезда коллег и членов их семей", а также членов немецких организаций-партнеров.

"Немецкие граждане, находящиеся в особо опасном положении по состоянию здоровья, также будут вывезены", – говорится в заявлении ведомства.

Глава МИД Италии Антонио Таяни призвал итальянских граждан покинуть Ливан, "воспользовавшись коммерческими рейсами из Бейрута в Милан или Рим".

"В данный момент хорошо покинуть страну, потому что ситуация действительно сложная, продолжаются боевые действия. Поэтому, для максимальной гарантии, хорошо, чтобы итальянские граждане выехали", – сказал он.

Как известно, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

До этого, по данным СМИ, топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщали Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Ранее неофициально стало известно, что Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении на территорию Ливана, где базируется "Хезболла".