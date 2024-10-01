ЕС: Израиль и "Хезболла" должны прекратить огонь

Европейский Союз вновь призвал немедленно прекратить огонь между "Хезболлой" и Израилем на фоне обострения ситуации в Ливане.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, которое приводит "Европейская правда".

Он отметил, что обе стороны должны взять на себя обязательства по полному и симметричному выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1701 с целью обеспечения безопасного возвращения перемещенного населения с обеих сторон в рамках более широкого урегулирования путем переговоров.

В ЕС выражают сожаление по поводу жертв среди гражданского населения в Ливане, разрушения гражданской инфраструктуры, а также большого количества беженцев.

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В то же время в заявлении осуждаются ракетные обстрелы территории Израиля со стороны "Хезболы".

"Суверенитет как Израиля, так и Ливана должен быть гарантирован. Любое дальнейшее военное вмешательство резко ухудшит ситуацию. ЕС обеспокоен рисками дальнейшей эскалации конфликта во всем регионе и призывает все стороны в регионе проявить сдержанность в интересах деэскалации", – подчеркивается в заявлении.

Как известно, в ночь на 1 октября Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

СМИ ранее сообщали, что топ-чиновники в Белом доме в частном порядке сообщали Израилю, что США поддержат его решение усилить военное давление на проиранскую группировку "Хезболла".

Кроме того, европейские страны просят своих граждан покинуть Ливан, поскольку Израиль начал наземное наступление против "Хезболлы".