В Кельне обыскали квартиру пророссийских супругов, которые помогают армии РФ

Спецназовцы в немецком городе Кельн в понедельник утром пришли с ордером на обыск в квартиру супругов Елены Колбасниковой и Макса Шлунда, которые организовывали ряд пророссийских акций в Германии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Kölner Stadt-Anzeiger.

Причиной обыска у Колбасниковой и Шлунда стало расследование возможных нарушений закона о контроле над военным вооружением. Полиция проверяла информацию о том, что пара хранила автоматы Калашникова.

По данным KSA, следователи действительно изъяли несколько единиц оружия в квартире Колбасниковой и Шлунда, но еще устанавливают, настоящее ли это оружие или муляж.

В блоге, близком к пророссийским активистам, утверждается, что во время обыска Шлунд получил "значительные" ранения, а все действия связаны с "русофобией" и попыткой "криминализировать" "борьбу за мир".

В прокуратуре Кельна информацию о ранении Шлунда подтвердить не смогли.

Елена Колбасникова является одним из лидеров пророссийских протестов в Германии и в связи с этим сотрудничает с местными правоэкстремистскими политиками. СМИ в Германии часто называют ее "путинской фанаткой" или членом "фан-клуба Путина".

Расследование Reuters определило Колбасникову и ее партнера Макса Шлунда частью прокремлевской сети агентов влияния в Германии. Среди прочего, они были причастны к сбору средств для российской армии.

В июне суд Кельна присудил взыскать с Елены Колбасниковой почти 1000 евро штрафа за одобрение агрессии России.