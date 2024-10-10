Германия усилит проверки безопасности на фоне опасений относительно шпионажа

Министерство внутренних дел Германии подготовило законопроект, который расширит меры по проверке сотрудников в таких чувствительных областях, как информационные технологии и коммуникации, в правительстве и в критической инфраструктуре из-за опасений относительно шпионажа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Глава немецкого МВД Нэнси Фезер заявила, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины угроза демократии от шпионажа и саботажа достигла "нового измерения".

"Российская агрессия в Европе в корне изменила ситуацию с безопасностью. Германия также находится в центре внимания разведывательных служб других стран", – предупредила Фезер.

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По ее словам, для того, чтобы снизить риски безопасности, немецким властям "придется еще внимательнее следить за тем, кому мы доверяем важные задачи и конфиденциальную информацию в важных для безопасности сферах государства и нашей критической инфраструктуры".

Законопроект вводит расширенные обязательные меры проверки для персонала, занимающего важные для безопасности должности, такие как ИТ и связь.

Это касается критически важных объектов инфраструктуры, таких как железные дороги и центры управления энергоснабжением, а также высших уровней федеральной власти. К ним относятся министерства, канцелярия и канцелярия федерального президента.

Во время проверки будут выяснять, не делали ли кандидаты проблемных заявлений в онлайн-сетях.

"Мы не позволим экстремистам саботировать наше демократическое конституционное государство изнутри", – сказал Фезер.

Кабинет министров одобрил законопроект в среду, и теперь его должны принять законодатели, чтобы новые меры стали законом.

Напомним, европейские разведывательные службы ранее предупреждали о том, что Россия активизировала диверсионные операции.

А Министерство обороны Великобритании предупредило, что российские шпионы могут использовать беспилотники для слежки за британскими военными базами, где проходят подготовку украинские солдаты.