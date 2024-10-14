Кандидат в канцлеры Германии рассказал, при каком условии дал бы Украине Taurus

Будущий кандидат в канцлеры Германии от крупнейшей оппозиционной силы ХДС Фридрих Мерц заявил, что поддержал бы отмену ограничений для Украины на дальнобойные удары по РФ и передал бы украинцам крылатые ракеты Taurus, но при одном условии.

Его слова цитирует N-TV, передает "Европейская правда".

Мерц утверждает, что прислал бы Украине долгожданные Taurus не сразу, а поэтапно и при одном условии.

По его словам, первым этапом должно быть обращение к главе Кремля Владимиру Путину с призывом прекратить наносить удары по гражданским объектам в Украине.

Реклама:

Тогда, по мнению Мерца, если Россия не выполнит требование – Берлин отменит ограничения на удары дальнобойным оружием по территории РФ и передаст украинцам ракеты.

Как известно, Германия последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.

В частности 21 сентября действующий немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз отверг призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею предоставления Украине Западом дальнобойных ракет для самообороны.