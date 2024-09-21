Шольц снова выступил против передачи Украине Taurus, "которые долетают до Москвы"

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отверг призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом он сказал во время мероприятия в городе Нидергерсдорф в Бранденбурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

По словам Шольца, несмотря на то, что многие его убеждали передать Украине Taurus, "я не буду поставлять крылатые ракеты, которые долетают до Москвы".

"Я могу и буду уверять вас сейчас в этом: я буду придерживаться этой позиции", – подчеркнул он.

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Немецкий канцлер также считает, что сейчас необходимо рассмотреть варианты достижения мира в условиях российской агрессии против Украины.

В то же время он раскритиковал позицию ультралевых и ультраправых партий, которые считают мирные переговоры альтернативой поддержке Украины. "Это наивно", – прокомментировал Шольц.

Германия последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.

Опрос в начале года показывал, что подавляющее большинство немцев поддерживает решение канцлера Олафа Шольца отказаться от поставок крылатых ракет Taurus Украине.

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