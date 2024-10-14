Кандидат у канцлери Німеччини розповів, за якої умови надав би Україні Taurus

Майбутній кандидат у канцлери Німеччини від найбільшої опозиційної сили ХДС Фрідріх Мерц заявив, що підтримав би скасування обмежень для України на далекобійні удари по РФ та передав би українцям крилаті ракети Taurus, але за однієї умови.

Його слова цитує N-TV, передає "Європейська правда".

Мерц стверджує, що надіслав би Україні довгоочікувані Taurus не одразу, а поетапно та за однієї умови.

За його словами, першим етапом має бути звернення до очільника Кремля Владіміра Путіна із закликом припинити завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні.

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Тоді, на думку Мерца, якщо Росія не виконає вимогу – Берлін скасує обмеження на удари далекобійною зброєю по тереторії РФ та передасть українцям ракети.

Як відомо, Німеччина послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.

Зокрема 21 вересня чинний німецький канцлер Олаф Шольц укотре відкинув заклики до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею надання Україні Заходом далекобійних ракет для самооборони.