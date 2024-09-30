Бербок поддерживает поставки Киеву дальнобойных ракет

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею предоставления Украине Западом дальнобойных ракет для самообороны, несмотря на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц имеет противоположные взгляды.

Об этом она заявила в эфире телеканала ARD, цитирует DW, передает "Европейская правда".

Бербок акцентировала, что всегда говорила о том, что дальнобойные ракеты играют важную роль, "особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины".

На вопрос о возможности поставки Киеву из Германии других видов вооружения она подчеркнула, что уже четко выразила свое мнение по этому поводу, однако у Шольца – другая позиция.

Реклама:

"А в коалиции – в демократической коалиции происходит так, что, если партнеры не могут договориться об одном пункте, мы не можем это поддержать (поставки дальнобойного оружия в Украину. – Ред.). Тогда это делают американцы, и британцы, и французы", – указала Бербок.

Также она в очередной раз высказалась за продолжение Германией военной помощи Украине.

Бербок аргументировала это тем, что особенно важна эта поддержка, учитывая возможность возвращения в Белый дом Дональда Трампа после выборов.

Как известно, Германия последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.

В частности, 21 сентября Шольц в очередной раз отверг призывы к поставке крылатых ракет Taurus в Украину.

По информации The Times, США и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

Позже министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.